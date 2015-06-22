В плену боевиков на Донбассе находятся 270 человек, почти треть которых - мирные жители

13:35, 22 июня 2015
Война
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Примерно 70 человек из незаконно удерживаемых у боевиков украинцев - мирные жители.

REUTERS

В плену боевиков на Донбассе находятся 270 гражданских лиц и военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Сейчас у нас около 270 ребят находятся задержанными у боевиков. Примерно 70 из них – это гражданские. И 200 бойцов находятся сейчас в заложниках», - сообщил он.

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