В плену боевиков на Донбассе находятся 270 человек, почти треть которых - мирные жители
13:35, 22 июня 2015Война
633 0
Примерно 70 человек из незаконно удерживаемых у боевиков украинцев - мирные жители.
REUTERS
В плену боевиков на Донбассе находятся 270 гражданских лиц и военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСавченко требует от МИД информацию о мерах, принимаемых для освобождения украинцев из российского плена
«Сейчас у нас около 270 ребят находятся задержанными у боевиков. Примерно 70 из них – это гражданские. И 200 бойцов находятся сейчас в заложниках», - сообщил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter