Оккупанты разместили на огневых позициях более 20 единиц тяжелого вооружения – разведка

Также вблизи населенных пунктов противник продолжает удерживать реактивные системы залпового огня «Град».

оссийско-оккупационные войска разместили на огневых позициях более 20 единиц тяжелого вооружения, среди которых 122-мм гаубицы.

Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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По его словам, командование оккупационных войск РФ пытается воспользоваться введенными карантинными мероприятиями на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для ограничения передвижения транспорта, в т.ч. для групп Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Оккупанты используют карантин для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

«Так, на текущей неделе на отдельных направлениях отмечено выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц», - отметил Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня «Град».

В свою очередь подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и находятся в постоянной готовности дать достойный вооруженный отпор коварным враждебным действиям со стороны российско-оккупационных войск, подчеркнул спикер.