На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
В четверг, 9 апреля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков ранены двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Так, возле населенного пункта Орехово боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Состояние здоровья военного удовлетворительное.
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Также, неподалеку Крымского был ранен еще один украинский военный. Противник применил вооружения боевой машины пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести.
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в ООС.
Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб украинский защитник от осколкового ранения.