Муженко жалуется на вялую реакцию Запада на подготовку боевиков к наступлению

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на Facebook Муженко.

"О накоплении сил террористов вокруг Донецка уже не один день пишут сотни СМИ. То есть этап подготовки к наступлению у бандитов уже прошел "блестяще". Также интересно наблюдать реакцию мира на событие. Ведь до пяти тысяч вооруженных боевиков на танках и бронемашинах при поддержке мощной артиллерии скоро будут пытаться захватить кусок земли и несколько населенных пунктов. Для этого они нападут на признанную на международном уровне страну в центре Европы и попытаются подвинуть с позиций ее армию в ожесточенных боях. (Последнее предложение как из книги о войнах 18-го столетия)", - написал начальник Генштаба.

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Также Муженко задается вопросом, на какой уровень стабильности и безопасности могут рассчитывать граждане разных стран в Европе, если подобные факты остаются без соответствующего внимания и не получают противодействия на упреждение?

"Неужели ответ на поставленный вопрос заключается только в фразе: "А, пусть наступают, там украинская армия как-то с ними справится?", - резюмирует генерал.

Как сообщал УНИАН, ранее Муженко заявил, что украинской армии не хватает средств контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы и средств связи.