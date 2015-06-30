Муженко жалуется на вялую реакцию Запада на подготовку боевиков к наступлению

12:22, 30 июня 2015
Война
3058 0

В Донецке скопилось до пяти тысяч вооруженных боевиков на танках и бронемашинах, которые вскоре перейдут в наступление.

Начальник Генштаба Украины прогнозирует массированное наступление боевиков ДНР

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на Facebook Муженко.

"О накоплении сил террористов вокруг Донецка уже не один день пишут сотни СМИ. То есть этап подготовки к наступлению у бандитов уже прошел "блестяще". Также интересно наблюдать реакцию мира на событие. Ведь до пяти тысяч вооруженных боевиков на танках и бронемашинах при поддержке мощной артиллерии скоро будут пытаться захватить кусок земли и несколько населенных пунктов. Для этого они нападут на признанную на международном уровне страну в центре Европы и попытаются подвинуть с позиций ее армию в ожесточенных боях. (Последнее предложение как из книги о войнах 18-го столетия)", - написал начальник Генштаба.

Читайте такжеОБСЕ фиксирует танки боевиков за пределами дислокации

Также Муженко задается вопросом, на какой уровень стабильности и безопасности могут рассчитывать граждане разных стран в Европе, если подобные факты остаются без соответствующего внимания и не получают противодействия на упреждение?

"Неужели ответ на поставленный вопрос заключается только в фразе: "А, пусть наступают, там украинская армия как-то с ними справится?", - резюмирует генерал.

Как сообщал УНИАН, ранее Муженко заявил, что украинской армии не хватает средств контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы и средств связи.

Про накопичення сил терористів навколо Донецька вже не один день пишуть сотні ЗМІ. Тобто етап підготовки до наступу у ба...

Posted by Віктор Муженко on 30 червня 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter