СММ ОБСЕ зафиксировала высокую активность боевиков в районе Донецка

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 19:30 28 июня, опубликованном в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

"Внутри и вокруг Донецкого аэропорта наблюдается повышенная боевая активность; ситуация вокруг Широкино была относительно спокойной, и СММ подтвердила сообщения прессы, что в деревне не осталось гражданских. СММ наблюдает наличие задержек для гражданских лиц, пытающихся пересечь контрольно-пропускной пункт в Зайцево", - сообщается в отчете.

Внутри и вокруг Донецкого аэропорта, СММ заметила увеличение числа нарушений режима прекращения огня, по сравнению с последними днями. В течение часа в полдень 28 июня, СММ насчитала 139 взрывов. Кроме того, СММ слышала залпы стрелкового оружия в сочетании с пулеметным огнем.

В штаб-квартире Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в г.Соледар (под контролем правительства, в 75 км к северу от Донецка), спецмисии представили два журнала нарушений прекращения огня от 26 июня, составленные независимо друг от друга представителями ВСУ и ВС РФ в СЦКК. В обоих журналах большее число количества нарушений режима прекращения огня приписывается "ДНР" и "ЛНР".

Читайте такжеШтайнмайер назвал Широкине ключом к решению конфликта на Донбассе

В Макеевке, СММ наблюдали конвой из 25 больших (32-тонных) гражданских грузовиков в сопровождении военного грузовика "ДНР" в конце колонны. Все автомобили двигались в сторону Донецка. Как минимум, два грузовика имели номерные знаки РФ, большинство грузовиков было с прикрытыми номерными знаками. Грузовики двигались медленно, и грузовые отсеки были покрыты брезентом, однако они, как показалось наблюдателям, везли тяжелый груз, но СММ не могли увидеть природу груза.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики совершили обстрел наблюдателей миссии ОБСЕ, и обвинили в этом украинских военных.