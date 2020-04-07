"Подвижки блокируются Россией": ТКГ в Минске не сумела договориться о новых участках разведения на Донбассе

Достичь компромисса в переговорах не удается из-за позиции российской стороны.

Трехсторонняя контактная группа в Минске не сумела утвердить новые участки для будущего разведения войск.

Об этом по итогам вчерашнего заседания в режиме видеоконференции сообщил заместитель командующего операцией Объединенных сил, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Богдан Бондарь, пишут "Новости Донбасса".

Виновата в отсутствии прогресса, по его словам, российская сторона.

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - пояснил он.

Украина и Россия, отмечает Бондарь, предлагают свои варианты разведения. "Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось", - заявил он.

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По его мнению, основная преграда к достижению договоренностей - нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - рассказал он.

Бондарь также выразил сомнение, что переговорщикам удастся договориться о разведении в ходе заседания в среду, которое также пройдет в режиме видеоконференции.

"Очень сложно договорится непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском МИД заявили, что Украина отказалась создавать "консультативный совет" с боевиками.