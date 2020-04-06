На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военный

По данным украинской разведки, 5 апреля военные ранили 6 боевиков, уничтожили два вражеских грузовика российского производства «КАМАЗ» и «Урал».

В зоне боевых действий на Донбассе в течение 5 апреля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Дважды боевики применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники предпринимали необходимые меры влияния на оккупационные подразделения для прекращения обстрелов», — говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, 5 апреля военные ранили 6 боевиков, уничтожили два вражеских грузовика российского производства «КАМАЗ» и «Урал», а также один беспилотный летательный аппарат «Застава», изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

Как сообщал ранее УНИАН, 4 апреля в зоне боевых действий на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. Потерь среди военных нет.