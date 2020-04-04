Оккупанты 16 раз обстреляли военных из запрещенного Минском оружия - штаб

Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали достойный отпор вражеским подразделениям.

3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" вчера зафиксировано 10 обстрелов.

Утром противник выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С направления населенного пункта Каштановое оккупанты вечером обстреляли наши опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия. Учитывая опасность, которая возникла вследствие применения российскими наемниками минометов, подразделения Объединенных сил предприняли исчерпывающие меры для прекращения преступных действий врага.

В этот же день вблизи Красногоровки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также на протяжении суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опросного, дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали достойный отпор вражеским подразделениям.

На шесть обстрелов решились вооруженные формирования Российской Федерации в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ".

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 26 мин калибра 120 мм.

Для обстрела наших позиций в районе села Орехово, вблизи Новотошковского, российские вооруженные формирования применили минометы калибров 120 мм – 6 мин, 82 мм – 5 мин и станковые противотанковые гранатометы – 5 выстрелов. А по опорным пунктам возле Новозванівки противник выпусти 10 мин 82-го калибра.

Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли защитников Луганского, что в Донецкой области.

Во время обстрелов в минувшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима «тишины». Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех российских оккупантов.

С началом этой эпохи вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.