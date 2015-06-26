За сутки на Донбассе погиб один военный, трое получили ранения – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий мы потеряли одного воина, еще 3 получили ранения", - сказал Лысенко

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-террористические войска 86 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 50 - в районе Донецка.