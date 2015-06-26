Ночь в зоне АТО: Боевики артиллерией ударили по Гранитному, Широкино обстреляли из гранатометов

07:15, 26 июня 2015
Война
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Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, однако контролируемой украинскими воинами.

REUTERS

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, за прошедшие сутки российско-террористические войска 86 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 50 - в районе Донецка.

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Под плотным огнем кремлевских наемников остаются Пески, Опытное и Марьинка. Их постоянно обстреливают из 82 и 120-мм минометов, боевых машин пехоты, стрелкового оружия и гранатометов, работают также вражеские снайперы.

На Луганщине было горячо возле Счастья, Новотошковки, Станицы Луганской. Там боевики били из запрещенных минометов и другого вооружения.

Вечером по Широкино боевики активно стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 152-мм гаубиц и минометов калибра 120-мм, а также устраивали вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.

После полуночи тяжелая вражеская артиллерия в районе Мариуполя ударила по Гранитному.

С начала суток пророссийские гибридные бандформирования более 10 раз обстреляли наши позиции.

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, однако контролируемой украинскими воинами.За прошедшие сутки российско...

Posted by Пресс-центр АТО on 25 Июнь 2015 г.
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