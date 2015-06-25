Миссия ОБСЕ зафиксировала более 100 минометных и артиллерийских выстрелов вокруг Донецка

Как говорится в отчете от 24 июня, опубликованном сегодня, насилие продолжается в разных местах в Донецкой области, особенно это касается территории вблизи Донецкого аэропорта.

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"Расположившись на подконтрольной "ДНР" территории, в 8 км от центра Донецка, Специальная мониторинговая миссия слышала, а в некоторых случаях также видела, 106 входных и выходных минометных и артиллерийских выстрелов ... На юго-западных окраинах города Специальная мониторинговая миссия зафиксировала взрывы 48 минометных снарядов", - отмечается в отчете.

Находясь на двух разных позициях вокруг подконтрольного Украины Сопино (3,5 км на запад от Широкино, 16 км на восток от Мариуполя), миссия слышала 16 случаев ведения огня с танков, четыре минометных и 15-16 выстрелов из неопределенного вооружения с позиций 2-7 км с севера, северо-востока и оказывали влияние в Широкино и рядом.

Кроме того, беспилотник миссии заметил горящие дома и существенные признаки обстрелов в районе Широкино.