Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей и ранили 65-летнюю женщину

Пожилую женщину доставили в городскую больницу Авдеевки и оказали ей квалифицированную помощь.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили циничный обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

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Так, сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка получила пулевое ранение в ногу.

Пожилую женщину доставили в городскую больницу Авдеевки и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

"Своими действиями оккупанты в очередной раз пренебрегли правилами ведения военных действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей", – говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.