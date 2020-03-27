Штаб ООС: оккупанты вчера активно били из запрещенного оружия, но получили "жесткий ответ"

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Славного из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

«Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ», – отмечают в штабе.

Кроме этого, российские боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.