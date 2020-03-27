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Штаб ООС: оккупанты вчера активно били из запрещенного оружия, но получили "жесткий ответ"

07:23, 27 марта 2020
Война
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REUTERS

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Славного из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

«Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ», – отмечают в штабе.

Кроме этого, российские боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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