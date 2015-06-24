Американские разведчики не прогнозируют создание сухопутного "коридора" в Крым Россией

Об этом говорится в новом отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении Апострофа.

Так, эксперты предупредили об угрозе эскалации ситуации на востоке Украины.

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"Обострения конфликта на Донбассе случались и раньше, однако нынешняя эскалация характерна тем, что проходит практически вдоль всей линии соприкосновения. Предыдущие активизации боевых действий имели локальный характер и редко когда сопровождались значительным увеличением интенсивности огня. Теперь же сепаратисты перемещают тяжелые вооружения, в том числе гаубицы и реактивные установки, на линию фронта. При этом значительно возросло количество обстрелов позиций сил АТО. Наблюдатели из ОБСЕ задокументировали исчезновение техники из хранилищ, где она размещалась после отвода от линии соприкосновения. Это явное нарушение условий Минских договоренностей", — говорится в документе.

Вместе с тем, подчеркивают в Stratfor, концентрация сил и тяжелого вооружения возле линии соприкосновения не свидетельствует о подготовке масштабного наступления с применением регулярных войск РФ с целью захвата Украины по линии Днепра или создания сухопутного "коридора" в Крым. "Имея силы и технику на линии соприкосновения, можно достичь многих военных целей: от статического продолжения интенсивных обстрелов украинских позиций до проведения небольших наступательных операций, в результате которых можно захватить небольшие участки территорий", — отметили американские разведчики.

Как сообщал УНИАН, по данным американской разведки, боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" могут попытаться захватить находящиеся сейчас под контролем Украины Славянск и Северодонецк в Донецкой и Луганской областях.