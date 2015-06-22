Американские разведчики озвучили три варианта вторжения России в Украину (карты)

Об этом говорится в отчете американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который публикует "Апостроф". Эксперты из США опубликовали карты возможных операций РФ.

Согласно первому из вариантов, Россия может попытаться пробить сухопутный коридор в Крым. "В таком случае, — подчеркивают в Stratfor, — мы предполагаем, что разработчики плана наступления сделают фронт достаточно широким для того, чтобы обеспечить Крым водоснабжением из Днепра. Получается, что рубеж обороны будет проходить по реке. Это позволит установить сухопутный мост с полуостровом, а также исключить дальнейшую изоляцию Крыма".

По подсчетам аналитиков компании, России придется продвинуться вглубь Украины на 400 км и взять под контроль территорию площадью 46,620 кв км. При этом нужно будет еще построить новые оборонные рубежи общей протяженностью в 450 км, а также взять под контроль 2 млн местных жителей. "Для выполнения подобной задачи в существующих условиях России потребуется от 24 до 36 тыс. военнослужащих и от 6 до 14 дней. Чтобы удерживать оборону над захваченными территориями, учитывая возможность помощи Киеву со стороны НАТО, РФ придется выслать туда от 40 до 55 тыс. военнослужащих", — говорится в документе.

Второй вариант агрессии России - попытка отрезать Украину от Черного моря. "Это позволит РФ не только пробить коридор в Крым, но и установить сообщение с Приднестровьем. Украина окажется отрезанной от Черного моря, а Россия защитит свои интересы в регионе на годы вперед. Что касается цифр, то Москве фактически придется удвоить все показатели, необходимые для "сухопутного моста" в Крым: от 40 до 60 тыс. военнослужащих для продвижения вглубь Украины на 645 км и захвата территории площадью в 103,600 кв км. Это займет от 23 до 28 дней. Для обороны территории потребуется от 80 до 112 тыс. военных. А для контроля над местным населением численностью 6 млн человек — от 13,2 до 120 тыс. солдат. При этом не стоит забывать и о сложностях в пересечении большой реки (Днепра. - ред.)", — говорится в документе Stratfor.

Третий сценарий возможной атаки - захват левобережной части Украины до Днепра. При этом река может быть использована как оборонительный рубеж. "Днепр — очень широкая река в большинстве мест. Вдоль ее русла немного мест для переправы, а значит, эти точки можно контролировать. Это наиболее разумный вариант для России, если она хочет пойти в наступление и подготовить хороший оборонный рубеж", - отмечается в документе.

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Согласно выводу американских аналитиков, чтобы осуществить такую операцию, потребуется очень много сил и средств. "РФ придется захватить территорию площадью в 222,740 кв км. Для этого нужно продвинуться вглубь Украины на 402 км, что потребует участия от 91 до 135 тыс. военнослужащих. Поскольку река — хороший оборонный рубеж, для защиты захваченной территории потребуется приблизительно такая же сила, как и для нападения. Вместе с тем, для установления контроля над 13 млн местного населения придется задействовать от 28 до 260 тыс. человек. С учетом того, что в сухопутных войсках РФ служит около 280 тыс. военных, подобная операция потребует привлечения значительной части российской армии, а в случае ожесточенного сопротивления местного населения — даже привлечения всего состава сухопутных войск может не хватить. Одним из положительных моментов операции является время ее проведения: на это потребуется всего 11-14 дней. С другой стороны, такая операция потребует масштабной мобилизации, что невозможно будет не заметить, и о чем заблаговременно узнают Европа и США", — отмечается в документе.

В то же время, в Stratfor замечают, что ни один из вариантов не является выигрышным для России, потому ни на один из них она может и не пойти.