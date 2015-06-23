Генсек ООН вновь призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнить Минские договоренности

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Страсбурге во время обращения к Парламентской ассамблее Совета Европы.

По словам Пан Ги Муна, за этот год в Украине было убито более 6 тыс. чел. На востоке Украины нарушаются права миллионов людей.

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«Я призываю всех приложить все возможные усилия, чтобы заставить стороны полностью выполнить Минские договоренности и достичь политического решения. Любое мирное решение должно базироваться на защите прав человека в суверенной, независимой и единой Украине”, - заявил генсек ООН.

Он подчеркнул, что это важно для устойчивого мира, прогресса для внутренних реформ и борьбы с коррупцией.

«Я благодарю Совет Европы за единство с Комиссией по правам человека ООН относительно поддержки Украины в развитии ее национальной стратегии защиты прав человека. Следующий важный шаг – подготовка плана действий по защите прав человека», - сказал Пан Ги Мун.