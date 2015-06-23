Сегодня боевики 40 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«23 июня боевики незаконных вооруженных формирований продолжали грубо нарушать условия прекращения огня в зоне проведения АТО. Пренебрегая своими обязательствами в рамках Минских договоренностей, бандиты около 40 раз наносили огневые удары по опорным пунктам и блокпостам сил АТО, а также обстреливали городскую инфраструктуру населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Осуществив утром серию обстрелов из артиллерии крупного калибра в районе Артемовска, как отмечает пресс-центр АТО, террористы продолжили прибегать к вооруженным провокациям вдоль всей линии разграничения.

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С 82- и 120-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения боевых машин и стрелкового оружия боевики стреляли по Опытному и Марьинке недалеко от Донецка. В Марьинке несколько мин попали в дома мирных жителей.

На Луганщине из 152-миллиметровых гаубиц и минометов калибра 120 мм боевики плотно били по Новотошковке. Из минометов и стрелкового оружия - по Счастью.

Широкино и Чермалык на подступах к Мариуполю были обстреляны из минометов разных калибров.