В зоне АТО установят режим "зеленого коридора" для гуманитарных грузов

Об этом заявил советник премьер-министра Украины Даниил Лубкивский.

"В рамках Службы безопасности Украины назначается ответственное должностное лицо за координацию прохождения гуманитарной помощи, которое будет действовать в прямой координации с офисом вице-премьер-министра Украины и Министерством социальной политики", - говорится в его заявлении на сайте правительственного портала.

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При этом он подчеркнул, что для гуманитарных грузов установят режим «зеленого коридора» на определенных пунктах допуска.

Кроме того, как отметил Лубкивский, премьер-министр поручил оптимизировать и упростить процедуры согласований, необходимых для гуманитарных грузов согласно нашему законодательству.

"Помощь должна оказываться быстро и максимально просто, одновременно с обеспечением качественного контроля в соответствии с разумными и цивилизованными процедурами", - озвучил свои требования советник премьер-министра.