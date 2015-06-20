Боевики из "Градов" снова обстреляли Попасную

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вчера около 4.50 ночи боевики прибегли к дерзкому обстрелу Попасной из ракетных систем залпового огня «Град», - сказал Лысенко.

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По его словам, город был обстрелян с двух направлений – населенных пунктов Первомайск и Клиновое. С каждой точки было выпущено по 20 снарядов.

«Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации задокументировала факт обстрела - несколько снарядов попали в жилой квартал, разрушив две квартиры. К счастью, никто не пострадал, а наши военные оперативно помогли местным жителям», - добавил представитель Администрации президента.

При этом он отметил, что обстрел Попасной является не только очередным вопиющим нарушением перемирия, но и демонстрацией того, как боевики пренебрегают жизнями мирных жителей и подвергают их все большей опасности.

Как сообщал УНИАН, 18 июня боевики из «Града» обстреляли Попасную, в результате обстрелов был ранен военнослужащий Нацгвардии.