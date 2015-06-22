За сутки на Донбассе погибли 2 украинских военных, 3 ранены – Лысенко

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военных, трое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 85 раз обстреляли украинские позиции и мирные населенные пункты на Донбассе.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ заметили на территории "ДНР" танки и "Гвоздики"

Эпицентром напряженности остается Донецкое направление, где было зафиксировано 52 обстрела.