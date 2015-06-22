Сегодня боевики 40 раз обстреляли украинских военных и мирных жителей – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что после того, как ночью террористы из "Града" обстреляли Нижнее, они продолжили наносить огневые удары по другим населенным пунктам Луганской области. Несколько раз из 82-мм и запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов боевики палили по Золотому и Новотошковскому. Кроме того, из гранатометов было обстреляно Крымское.

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Вблизи Донецка боевики накрывали плотным огнем из артиллерии запрещенных калибров и вооружения, танков Пески, Опытное и Водяное. Возле Марьинки позиции украинских военных обстреливал снайпер, вражеские гранатометы и минометы.

Кроме того, возле Артемовска под огонь мощных артиллерийских систем калибра 152 мм и 120-мм минометов попали Луганское, дважды Лозовое. Под Новозвановкой с временно оккупированных территорий прилетали и разрушали дома мирных жителей артиллерийские снаряды калибра 122 мм, говорится в сообщении. Также дома мирных жителей Опытного боевики обстреляли из танка.