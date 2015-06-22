За прошлые сутки боевики 85 раз обстреливали позиции сил АТО и населенные пункты

Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра АТО.

Согласно ему, эпицентром напряженности остается Донецкое направление, где было зафиксировано 52 обстрела украинских позиций и мирного населения.

Читайте такжеВ течение дня боевики 48 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО - штабСегодня после полуночи пророссийские боевики обстреливали из гранатометов Крымское и Золотое на Луганщине. Возле Артемовска из минометов обстреляли Богуславское. В Марьинке зафиксированы вражеские снайперы.

"Под утро боевики 20 реактивными снарядами РСЗО «Град» ударили по Нижнему. В общем этим утром уже зафиксировано около 10 случаев применения российско-террористическими преступными группировками оружия против сил АТО", - сказано в сообщении.