Милиция опровергает информацию об обстреле блокпоста в Запорожской области

Об этом сообщили в ОСО УМВД Украины в Запорожской области.

"Никаких обстрелов блокпостов расположенных на территории Запорожской области не зафиксировано. Просьба к средствам массовой информации не распространять непроверенную информацию, а обращаться к официальным источникам!", - сказано в сообщении.

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