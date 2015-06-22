Милиция опровергает информацию об обстреле блокпоста в Запорожской области

11:18, 22 июня 2015
Война
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Информация об обстреле блокпоста в Гуляйпольском районе, которую распространил ряд интернет-ресурсов, является неправдивой.

МВД опровергает данные об обстреле блокпоста

Об этом сообщили в ОСО УМВД Украины в Запорожской области.

"Никаких обстрелов блокпостов расположенных на территории Запорожской области не зафиксировано. Просьба к средствам массовой информации не распространять непроверенную информацию, а обращаться к официальным источникам!", - сказано в сообщении.

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