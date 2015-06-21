Перестроить все Вооруженные Силы за счет НАТО не получится – Минобороны

Об этом в интервью "5 каналу" заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов.

"Надо понимать, что трастовые фонды – это пилотные проекты, потому что все Вооруженные силы перестроить только за счет НАТО у нас не получится, и мы на это не рассчитываем", - сказал он.

Вместе с тем, Долгов отметил: чтобы научиться соответствовать стандартам Альянса, нам нужны модели. Заместитель министра обороны обозначил главные направления, в которых сейчас Украина сотрудничает со странами-членами НАТО.

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Прежде всего, по его словам, важным аспектом сотрудничества является обучение наших солдат. Кроме того, Украина работает над важным направлением стратегической коммуникации.

"Стратегическая коммуникация – это область государственной политики, которая определяет правила, формы и методы коммуникации должностных лиц с обществом", - отметил он и добавил, что такой диалог является крайне необходимым для Украины.