Пентагон сообщил о начале украинско-американских учений в Румынии

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Часть этих тренировок будет проводиться на территории Украины в июле этого года. По данным украинского командования, для проведения этих учений в Украине будет привлечено от 270 до 290 инструкторов из США.

«Программа этих учений создана для повышения эффективности совместных операций Украины, США и других стран НАТО», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСенат США одобрил предложение направить на военную помощь Украине 300 миллионов долларовЗавтра, 21 июня, в Черное море прибудет американский ракетный эсминец Laboon (DDG 58). По сообщению ВМС США, наличие американского военного судна в Черном море подтвердит американскую приверженность обязательствам в отношении мира и стабильности перед странами НАТО.

В конце лета американские военные протестируют безопасность коммуникаций на военных учениях Exercise Allied Spirit II, которые пройдут на военной базе США в Германии с 4 по 25 августа. В них примут участие около 1600 участников из Канады, Венгрии, Нидерландов, Великобритании и США.