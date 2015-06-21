На следующей неделе военные начнут получать новейшую форму от Минобороны - Бирюков

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что пока ни один комплект формы по новым техусловиям, которые были утверждены после его назначения, еще не поступал в распоряжение армии.

"И только на следующей неделе начнутся поставки формы из нормальной ткани", - отметил Бирюков.

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Позже Бирюков сообщил, что за три недели будут готовы образцы повседневной формы для ВСУ.

"Это не критично сейчас, да. Это не планируется закупать сейчас на всех так. Но Минобороны не закупало повседневную форму за бюджетные деньги уже лет 10 - покупали ее за свои деньги, с зарплаты. И это тоже надо менять", - подчеркнул советник Порошенко.