Украину посетит делегация Вооруженных сил США - Минобороны
10:29, 12 мая 2015Война
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На этой неделе Украину посетит делегация Вооруженных сил США во главе с командующим Сухопутными войсками США в Европе Фредериком Бен Ходжесом.
Ходжес посетит Украину на этой неделе / lc.nato.int / news.ibox.bg
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.
По ее словам, делегация посетит Международный центр миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие ВСУ.
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Кроме того, в ближайшее время, сказала Кушнир, Украину посетят делегация британского учебного персонала, представители Военно-морских сил США, медицинской организации «Канадско-украинский фонд».
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