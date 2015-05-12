Украину посетит делегация Вооруженных сил США - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

По ее словам, делегация посетит Международный центр миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие ВСУ.

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Кроме того, в ближайшее время, сказала Кушнир, Украину посетят делегация британского учебного персонала, представители Военно-морских сил США, медицинской организации «Канадско-украинский фонд».

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