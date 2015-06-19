РФ несет "особую ответственность" за выполнение Минских договоренностей - Столтенберг

В эксклюзивном интервью агентству УНИАН генсек заверил, что в НАТО ”очень внимательно следят за сообщениями об эскалации боевых действий и использовании тяжелого оружия”.

”Россия несет особую ответственность в плане того, чтобы предотвратить эти нападения и выполнить договоренности о прекращении огня. Сепаратисты не должны использовать любой повод, чтобы захватывать дополнительную территорию Украины. Мы призываем Россию прекратить преднамеренную дестабилизацию на востоке Украины, положить конец поддержке сепаратистов, вывести свои войска и военную технику из Украины и вдоль ее границы и полностью поддерживать политическое решение. Это выбор России”, - заявил он.

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Столтенберг выразил убеждение, что только полное выполнение Минских договоренностей является путем к миру. ”Эскалация вокруг Марьинки на прошлой неделе стала большим шагом назад на этом пути, потому что это было самым серьезным нарушением выполнения Минских договоренностей с момента их подписания в феврале”, - отметил генсек.

При этом он отметил важность того, чтобы все стороны соблюдали режим прекращения огня и полностью выполнили Минские договоренности.

Полное интервью генерального секретаря альянса Йенса Столтенбергачитайте вэксклюзивном материале УНИАН.