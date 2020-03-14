За сутки боевики 4 раза обстреливали украинских военных – штаб

Российско-оккупационные войска во время обстрелов применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

С полуночи оккупанты четырежды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщается в сводке пресс-службы Минобороны Украины по поводу обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

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«На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска выпустили 3 мины из миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалёку от Новолуганского», - сказано в сводке.

После 2.00 часов ночи на позициях подразделений Объединенных сил неподалёку от населенного пункта Шумы разорвались 6 мин 120-го и 24 мины 82-го калибров, противник также применил пулемет большого калибра.

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты после 6.00 утра из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов обстреляли защитников Березового.

«А около 9.00 выпустили 5 мин калибра 82 мм по нашим позициям в районе Старогнатовки», - добавили в пресс-службе.

Согласно имеющейся на данный момент информации, потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за минувшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец ранен.