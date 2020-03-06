Боевики совершили 10 обстрелов, трое украинских военных ранены - ООС

Огонь в ответ украинские защитники не открывали.

05 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид", а именно вблизи населенного пункта Авдеевка, сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" противник произвел девять обстрелов наших позиций: два раза рядом с Зайцево, неподалеку Новотошковского, четыре раза в районе населенного пункта Орехово, вблизи Новозвановки, рядом с Луганским.

Кроме этого, на протяжении прошлых суток противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших лиц нет. Огонь в ответ украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден.

Вчера, 04 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.