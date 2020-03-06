Боевики совершили 10 обстрелов, трое украинских военных ранены - ООС
05 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид", а именно вблизи населенного пункта Авдеевка, сообщает пресс-служба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" противник произвел девять обстрелов наших позиций: два раза рядом с Зайцево, неподалеку Новотошковского, четыре раза в районе населенного пункта Орехово, вблизи Новозвановки, рядом с Луганским.
Кроме этого, на протяжении прошлых суток противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших лиц нет. Огонь в ответ украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден.
Вчера, 04 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.
С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.