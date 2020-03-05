На Донбассе оккупанты ранили трех украинских бойцов

Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В течение дня, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один украинский боец получил ранение, еще два - боевые поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 8.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевые поражения.

Также сообщается, что ситуация на трех участках разведение остается стабильной.

Как сообщал УНИАН, 4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.