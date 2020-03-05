Оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе - Минобороны

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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«С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска уже 5 раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения, каждый раз применяя запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения», - заявил он.

По словам Гуцуляка, после 6:50 враг выпустил 8 мин калибра 82 мм по защитникам Зайцево.

С 8:15 в течение более 30 минут с направления Спартака оккупанты совершили выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), выпустили 7 мин калибра 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки.

В 9:30 в течение 20 минут от Голубовского российско-оккупационные войска выпустили 10 мин 120-го калибра по позициям в районе Новотошковского.

Дважды сегодня под вражескими прицелами были защитники Орехово. После 9:50 от Голубовского оккупанты провели 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и с 10:00 от Золотого-5 враг выпустил 2 мины калибра 82 мм.

Подразделения Объединенных сил, применяя легкое пехотное вооружение, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность. Запрещенные образцы вооружения украинские воины не применяют, заверил Гуцуляк.

По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди украинских бойцов нет.