Боевики на Донбассе применили 122-мм минометы и повредили газопровод

Сейчас проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения.

В результате применения боевиками 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

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"На днях противник вел огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новоселовка. Обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями российской федерации с оккупированной Горловки. К счастью, снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения. Вследствие разрывов, осколками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит рядом с Новоселовкою, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что сейчас проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 4 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо военных получили ранения.