Оккупанты на Донбассе ранили четырех украинских военных

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четыре военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечернем сведении.

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Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно: рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин из миномета калибра 82 мм; вблизи Мироновского - из 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 6 выстрелов.

«Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 3 марта вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения.