В районе Донецкого аэропорта зафиксированы артиллерийские подразделения боевиков
В районе Донецкого аэропорта зафиксированы артиллерийские подразделения боевиков, ведущие обстрелы, - три единицы 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и шесть 122-мм орудий Д-30.
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление" ("ИС").
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По данным группы, в районе населенного пункта Опытное, Водяное и южнее Авдеевки оперировало несколько бронегрупп боевиков. "Противник прицельно вел обстрелы позиций сил АТО из танков и БМП, несколько раз открывали стрельбу и БТРы боевиков. После данных обстрелов по позициям украинских войск нанесли удары минометы (120-мм и 82-мм), также боевики использовали АГС-17 и крупнокалиберные пулеметы, прикрывая маневрирование и смену позиций бронетехники", - сообщает "ИС".
Также "Информационным Сопротивлением" зафиксированы места постоянной дислокации данных бронегрупп боевиков – Спартак, Ясиноватая и западная часть Киевского района Донецка (поселок Веселое и улица Стратонавтов).