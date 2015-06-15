Боевики за день более 30 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

Отмечается, что в течение дня боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований продолжали активно провоцировать силы АТО, применяя практически все имеющиеся у них типы огневых средств.

«Из 33 обстрелов позиций наших войск 27 были осуществлены в районе Донецка», - уточнили в штабе.

«Захватчики маниакально стреляли из 120-мм минометов по Березовой, Гранитному, Старогнатовке, дважды – по Марьинке. А Гранитное, Богдановку и Новогригорьевку преступники обстреляли из гаубиц калибра 122 мм. Из таких же артиллерийских систем преступники били по Тошковке и Новотошковскому, что на Луганщине, и Степному на Артемовском направлении», - говорится в сообщении.

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Согласно информации пресс-центра, возле Опытного и Песков на Донетчине наемники методично применяют против украинских воинов стрелковое оружие, гранатометы, вооружение боевых машин и запрещенную Минскими договоренностями артиллерию.

Кроме того, из 122-мм артиллерийских систем боевики обстреляли объекты городской инфраструктуры в Гранитном и Прохоровке.

В Широкино боевики лишь дважды применяли стрелковое оружие.

«Украинские воины на провокации не поддаются, эффективно подавляют огневые точки противника, применяя только разрешенное вооружение», - отмечается в сообщении.