Миссия ОБСЕ после месячного перерыва возобновила работу в Широкино

Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ, передает «Украинская правда».

Отмечается, что миссия наблюдала недавно поврежденные дома и заминированные районы с многочисленными последствиями попадания артиллерийских и минометных снарядов, которые произошли с момента последнего визита.

Наблюдатели также слышали звуки стрельбы из тяжелых пулеметов и два неопределенных взрыва.

Кроме того, наблюдатели заметили в Широкино один горящий дом. Также один горящий дом был в селе Лебединское, расположенное в 4 км от Широкино и находящееся под контролем Украины.

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В Бердянском, расположенном в 1,5 км к западу от Широкино, наблюдатели заметили два 120-мм миномета и большое количество рассыпанной шрапнели, которая, судя по анализу кратеров, прилетела с северо-востока. В селе также значительно разрушены несколько жилых домов.

В районе Донецкого аэропорта наблюдатели услышали 250 выстрелов из стрелкового оружия, тяжелого пулемета, автоматических гранатометов и зенитных орудий.

Также СММ услышала 134 входящих и исходящих взрывов.

В отчете указано, что из-за взрыва в 500 метрах от позиции миссии ОБСЕ покинула наблюдательный пункт.

Отмечается, что присутствующие в точке наблюдения представители СЦКК Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил РФ трижды договаривались о прекращении огня в течение дня, но ни одно не длилось дольше десяти минут.