Украина и РФ три раза за сутки пытались договориться о прекращении огня вокруг Донецкого аэропорта

Об этом говорится в отчете по 11 июня, опубликованном сегодня.

Миссия отмечает, что "уровень насилия вокруг Донецкого аэропорта (территория подконтрольная" ДНР ", 12 км к юго-западу от Донецка) остается высоким".

В частности, наблюдатели, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, в течение 5-часового периода слышали 250 вспышек применения стрелкового оружия и легкого вооружения - крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и зениток.

Также миссия слышала 134 взрыва входного и выходного огня на расстоянии от одного до восьми километров на север, северо-восток, северо-запад и запад от места расположения наблюдателей.

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В 15:35 произошел взрыв на расстоянии 500 м от наблюдательного пункта, после чего представители ОБСЕ вынуждены были покинуть Совместный центр по контролю и координации.

Наблюдатели отмечают, что "в Совместном центре по контролю и координации представители украинских Вооруженных сил и российских Вооруженных сил, которые находились на наблюдательном пункте, пытались трижды договориться о прекращении огня в течение дня в 13:10, 14:00 и 15:15, но ни в дном случае режим прекращения огня не длился более 10 минут".