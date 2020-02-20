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Террористы "ЛНР" заявили о передаче украинской стороне тела погибшего на Луганщине бойца (фото)

15:13, 20 февраля 2020
Война
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Передача состоялась в районе Счастья / фото с сайта боевиков

Боевики так называемой "Луганской народной республики" сообщают о передаче украинской стороне тела военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Хитайлова, погибшего в ходе боя 18 февраля.

Об этом сообщают сепаратистские сайты, публикуя соответствующие фото.

Также сообщается о передаче останков тела еще одного бойца, погибшего в 2014 году во время боев в районе аэропорта Луганска. Тела передали в районе моста через Северский Донец неподалеку от города Счастье.

Один украинский боец погиб 18 февраля, другой - в 2014 году / фото с сайта боевиков

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Одновременно были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

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