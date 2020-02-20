Террористы "ЛНР" заявили о передаче украинской стороне тела погибшего на Луганщине бойца (фото)

Также сообщается о передаче останков украинского военного, погибшего в 2014 году.

Боевики так называемой "Луганской народной республики" сообщают о передаче украинской стороне тела военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Хитайлова, погибшего в ходе боя 18 февраля.

Об этом сообщают сепаратистские сайты, публикуя соответствующие фото.

Также сообщается о передаче останков тела еще одного бойца, погибшего в 2014 году во время боев в районе аэропорта Луганска. Тела передали в районе моста через Северский Донец неподалеку от города Счастье.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Одновременно были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.