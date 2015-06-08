Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 40 военных грузовиков на окраине Донецка

Об этом говорится в отчете по 7 июня, опубликованном сегодня.

"Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии заметил сосредоточение 40 военных грузовиков в Петровском районе Донецка (подконтролен "ДНР", расположенный в 20 км к юго-западу от центра Донецка)", - говорится в отчете.

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Петровский район находится недалеко от контролируемой Украиной Марьинки.

Кроме того, беспилотник миссии на выходных заметил горящее здание в центре Донецка.