"Принимала решения, на которые не имела права": Луковская раскрыла причину своего ухода из минской ТКГ

Экс-представитель Украины на переговорах рассказала, как проходила подготовка к обмену удерживаемыми лицами.

Бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская рассказала, почему решила выйти из переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом она сообщила в эфире телеканала НАШ.

"Для меня камнем преткновения стала история с процедурой одновременного освобождения, когда мне пришлось на себя брать ответственность за принятие решений, на которые я не имела права. И я попросила - либо полномочия для членов в ТКГ, что достаточно сложно, либо пусть назначают представителями в подгруппы того, кто на должностях, что и было сделано", - рассказала Лутковская.

По ее словам, у нее возникла проблема с тремя людьми, которые появились в списке перед самой процедурой обмена. По ним не успевали принять решения, позволяющие их освобождение из-под стражи. Причина - наличие против них нескольких уголовных дел.

"По одному уголовному производству он уже осужден, и, соответственно, чтобы его оттуда освободить, нужен указ президента о помиловании. А по другому уголовному производству у него еще суды проходят. И нужно еще дополнительно решение суда, которое позволило бы ему выйти за стены изолятора. И из-за этого человека у меня может сорваться вся процедура освобождения людей", - рассказала она.

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По ее словам, она понимала риск и моральную составляющую.

"Людей привезли, я их уже вижу, а я сейчас должна буду прервать эту процедуру и сказать, что мы не успели, поэтому двух-трех человек здесь еще нет. Я понимаю риск, моральную составляющую и понимаю, что не отдам сейчас этих людей, которых уже привезли. Но теперь нужно принимать решение, как быть с теми тремя. И я приняла. После этого я для себя решила - нужно остановиться, потому что я принимаю решения, на которые я не имею права. Это незаконное решение, я - юрист, и я понимаю последствия", - подчеркнула экс-представитель Украины на переговорах.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Валерии Лутковской. Им стал Геннадий Кузнецов.