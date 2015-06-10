В результате обстрела боевиков в Луганской области поврежден газопровод и жилые дома

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, начиная с 21.00 и до часа ночи Станица Луганская подверглась мощному обстрелу из минометов, зенитных установок и автоматического оружия.

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По вул. Барбашова перебит газопровод, часть улицы остается без газа. На месте уже работают аварийные бригады.

Огонь из минометов велся также по с. Болотенное (Станично-Луганский район). Здесь минометными минами повреждены два жилых дома. Из-за угрозы жизни на работу не вышли работники расположенного в Болотенном участка водоканала, через который осуществляется водоснабжение оккупированной части Луганской области (восточные окраины Луганска).

По состоянию на 9.30 огонь по Болотенному продолжался. Пока данные о пострадавших выясняются.