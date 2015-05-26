На Луганщине боевики из артиллерии перебили газопровод: 9 сел остались без газа

Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Станично-Луганский район подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны правого берега Северского Донца, который оккупирован террористами. Возле с. Ольховое снаряд перебил газопровод среднего давления, вследствие чего в девять сел района (Ольховое, Нижнее Ольховое, Верхнее Ольховое, Герасимовка, Югановка, Камышное, Степное, Широкий, Колесниковка) прекращено газоснабжение», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Луганской области боевики напали на санитарный автомобиль

По данным пресс-службы, всего без газа по состоянию на утро 26 мая остается 3 тысячи 600 хозяйств.

Кроме того, как отмечается, под огнем боевиков оказался и районный центр – Станица Луганская: по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, информация о раненых или погибших военных уточняется.