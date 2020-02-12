Движение на КПВВ "Марьинка" затруднено, потому что оккупанты не расчистили снег

На КПВВ "Марьинка" движение транспорта ограничено.

В связи со сложными погодными условиями участок дороги на временно оккупированной территории напротив КПВВ «Марьинка» не расчищен от снега.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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«Это приводит к осложнениям в функционировании данного контрольного пункта, поэтому пропуск лиц и транспортных средств ограничен», – говорится в сообщении.

Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения пограничники советуют гражданам выбирать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.