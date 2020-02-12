Оккупанты вчера били из "тяжелых" минометов на Луганском направлении

Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел четыре обстрела наших позиций, а именно: трижды в районе Орехово – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем; неподалеку населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.