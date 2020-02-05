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Боевики заявили о задержании жителя оккупированного Донецка за "шпионаж в пользу СБУ"

12:17, 05 февраля 2020
Война
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Боевики задержали очередного украинца / Фото: amurburg.ru

Об этом сообщают сайты террористов со ссылкой на так называемое "МГБ".

Отмечается, что задержанный - Дмитрий Парфенюк, 1989 года рождения. По утверждению боевиков, в августе 2017 года он "был завербован сотрудниками СБУ на КПВВ Марьинка". Мужчину обвинили в том, что он доставлял посылки на оккупированную территорию "с неизвестным содержимым", передавал сим-карты мобильного оператора боевиков, которые якобы использовались в подготовке и осуществлении терактов. Также задержанного заподозрили в сборе информации о боевиках.

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В отношении его возбудили "уголовное дело по статье шпионаж".

Как сообщал УНИАН, ранее боевики так называемой "ДНР" выдвинули украинской стороне условие для проведения нового обмена удерживаемыми лицами.

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