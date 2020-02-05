Эксперты о "воспитании" школьников в ОРДЛО: Это чем-то напоминает создание "гитлерюгенд"

Милитаризация детей в «ДНР» и «ЛНР» продолжается уже несколько лет, и с каждым годом давление на школьников усиливается. К сожалению, уже видны его «плоды».

«Есть информация о погибших боевиках в возрасте 18-20 лет, а значит в начале войны им было 12-14. Это были подростки, которые стали жертвой пропаганды», - рассказывает Анатолий Штефан, украинский военнослужащий и блогер, который отслеживает информацию о потерях оккупантов и методах информационной войны.

По его словам, после того, как в РФ огласили 2020-й «годом победы», на неподконтрольной части Донбасса стало заметно больше мероприятий по «военно-патриотическому воспитанию».

«Не так давно в учебную программу ввели обязательное изучение псевдогероев - «Моторолы», «Гиви», Захарченко и других. Школьники пишут сочинения о родителях, родственниках, знакомых, которые воевали. Появились «тимуровцы», которые убирают могилы боевиков, навещают их в больницах. И в каждом крупном городе есть «военно-патриотические отряды», создание по типу российской «юнармии»», - говорит Штефан.

В соцсетях можно без труда найти отчеты о мероприятиях таких отрядов. Детей регулярно водят «на экскурсию» в военные части боевиков. Школьники учатся стрелять, изучают топографию, тактику боевых действий, методы оказания первой помощи раненым. Подростки изучают разные типы оружия, знакомятся с принципами работы беспилотников. И, судя по отчетам кураторов, безопасность детей даже не на втором месте. Главное в «обучении» - применение оружия. «Юнармейцы узнали об устройстве минных заграждений (минирование) и ликвидации минных заграждений (разминирование). В завершении данного этапа занятий, была проведена лекция по предупреждению минно-взрывных травм», - говорится в отчете оккупантов о «занятиях».

Можно предположить, что курируют движение случайные люди. В соцсетях мы нашли странное для педагога фото «руководителя проекта «Наследники Победы»» Ольги Проскуриной. Женщина позирует в откровенном коротком платье. И нет никаких снимков, которые бы говорили о ее работе с детьми до начала войны.

Но вульгарные снимки – не самый страшный компромат на «вожаков». Есть информация, что некоторые наставники «юнармейцев» арестованы за противоестественную «любовь» к детям.

«За последние полгода за педофилию задержали четырех руководителей наивысшего уровня: двоих в РФ, по одному в оккупированных Крыму и Донецке», - рассказывает Штефан.

Но, несмотря на скандалы, «военно-патриотических отрядов» становится все больше и больше.

«Дети надевают военную форму, некоторые школы становятся своего рода кадетскими корпусами. Там обучают владеть оружием и уже четко обозначено, кто враг, против кого это оружие направлять», - рассказывает ученый религиовед, экс-преподаватель одного из донецких ВУЗов, который провел в плену боевиков почти два года, Игорь Козловский.

«Учитель спросила детей: «Есть ли будущее?» Весь класс ответил, что нет»

Часто «походы в воинские части» проходят в учебное время. Но и в самих классах хватает пропаганды. Еще несколько лет назад школы «ДНР» и «ЛНР» перешли на российскую программу, но «новейшую историю» придумывают местные педагоги (по крайней мере, они обозначены как авторы «учебника»).

Сам «учебник» впечатляет (в плохом смысле этого слова). Даже при беглом просмотре видны манипуляции, фейки, пропагандистские штампы. Скажем, фотография очереди за молоком иллюстрирует не историю СССР, а рассказ о 90-х. Авторы описывают «притеснения» русскоязычных, рассказывают школьникам, что якобы еще с 2005-го года в Украине началось «внедрение в жизнь правила «Украина для украинцев»». И на фоне других ложных обвинений: «ДНР стремится дружить со всеми странами и народами».

По рассказам дончан, интенсивность зомбирования зависит от педагогов.

«Нормальные директора и учителя стараются лишний раз не дергать детей. Но есть те, кто выслуживаются перед властями, и тогда конкретная обработка идет. В Макеевке такое происходит во многих школах, в Донецке, говорят, этого поменьше», - говорит мама одного из школьников Татьяна, семья которой недавно переехала в Киев.

Кроме того, по словам дончан, индивидуально решается вопрос о наказании, если школьники не следуют «линии партии».

«У сына был предмет в школе о «патриотизме». На одном занятии учитель спросила детей о перспективе нового государства: «Есть ли будущее?». Весь класс ответил, что нет. Это обидело и задело учителя, она попробовала спорить с учениками. Этот учитель - «патриот», хотела вложить в голову «нужное» и «ценное», но дети уже взрослые, их трудно таким заинтересовать», – рассказывает переселенка Инна.

По ее словам, в классе сына был только мальчик, который ездил с папой на похороны Захарченко, поэтому пытался об этом что-то рассказать, но слушать его одноклассники желания не изъявили.

«Школе не вырастить «патриотов», важны взгляды родителей», - считает она.

Родители признаются, что «педагоги-патриоты» угрожали и им.

«У сына был украинский дневник. Учитель заклеила страницы с гербом. Сказала, одеть обложку, чтобы не был виден маленький сине-желтый флаг. Когда мы это не сделали, она мне звонила и угрожала, говорила, что будут проблемы: «На дневнике символика страны, которая убивает детей Донбасса». Учитель помешана на «ДНР» и даже носит значок. Теперь учимся в Украине», - вспоминает еще одна мама-переселнка Оксана.

Правозащитники говорят о случаях, когда патриотов сжали за лайки в соцсетях.

«Там работает жесткая пропагандистская машина, направленная на популяризацию идей русского мира и выжигание всего украинского, формирование ненависти к нашей стране и ЕС. Все СМИ подконтрольны. Альтернативного журналистского мнения нет. Контролируются даже персональные страницы в соцсетях, а ко всем несогласным применяют жесткие меры, - рассказывает глава ОО «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова. - Мы занимаемся кейсом Андрея Русинова, бывшего студента из Луганска, который получил 5,5 лет за лайки на проукраинских постах. Этот парень отбывает наказание в колонии. И он такой не один. Мы будем добиваться, чтобы его и других внесли в обменные списки, будем бороться за то, чтобы они были освобождены и начали жить нормальной жизнью».

«Методы примитивные, но примитивное, иногда, действует лучше, чем совершенное»

Правозащитники в один голос говорят: их тревожит то, что в детском сознании закрепляют стереотипы и параллельно учат их обращаться с оружием. Зомбирование может создать не только смену для боевиков, но и лоббистов идей «русского мира». И можно услышать мнение о «потерянном поколении».

«С детьми работают достаточно примитивно, но действенно. Хороших специалистов нет, но есть рутинность, направление сознания в одну плоскость. Методы примитивные, но примитивное, иногда, действует лучше, чем совершенное. Это чем-то напоминает создание «гитлерюгенд» в конце Второй мировой войны», - отмечает Козловский.

Проводя параллели, он рассказывает, что после войны в Западной Германии были созданы специальные программы для тех, кто прошел через молодежные организации нацистов.

«Для них были дополнительные занятия в школах, их возили в бывшие концлагеря, места, где массово уничтожали людей с тем, чтобы воздействовать не только информационно, но и эмоционально, и постепенно менять их сознание. Насколько это было эффективно? Предыдущий папа, Бенедикт XVI, он же из «гитлерюгенд». Есть разные судьбы. Но в ФРГ была целенаправленная работа по очищению сознания», - говорит Козловский.

Стоит отметить, что в Украине психологи работают с подростками, поучившими травмы войны и оккупации. Но, по словам экспертов, это не носит системного характера. И может показаться, что поколение действительно потеряно.

«После падения Берлинской стены, ГДР, которая находилась в ином жестком пространстве, соединяется с ФРГ. Да, до сих пор ощущается разница между «восточными» и «западными» немцами. Но та же Ангела Меркель – из первых. История знает, что все не есть абсолютно статичным, есть динамика. Человек - пластичное существо, его сознание пластично», - подводит итог Козловский.

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина отмечает, что в Украине планируется изменение законодательства, ужесточение ответственности за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования. Если законопроект примут, то преступникам будет грозить 10-15 лет за решеткой. А пока такого закона нет, несовершеннолетние с «промытыми мозгами», попадают на фронт как «солдаты» «ДНР» и «ЛНР».

Филипишина отмечает, что известны случаи, когда молодые люди получили приговоры за то, что совершали на Донбассе в 2014-2015 годах, когда были еще подростками.

«Нас эта ситуация тревожит. Не может быть ребенок инструментом в руках взрослых. Но повлиять на нее очень трудно. Одна надежда на то, что дети выберут ВУЗы, которые находятся на подконтрольной территории. Процедуры поступления максимально упрощены и информация о них есть общем доступе», - говорит она.

Действительно, переселенцы рассказывают, что количество тех, кто удаленно учится в школах на подконтрольной территории, растет. Многие старшеклассники мечтают уехать из ОРДЛО. «Свою «резервацию» с «патриотическими уроками», они ненавидят больше, чем детки-переселенцы, которых оккупация лишила всего, - рассказывают переселенцы. - Спрашиваешь у них: «Ну, как там»? - «Желание одно, закончить школу и поскорее свалить».

Влад Абрамов