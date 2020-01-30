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На Донбассе в четверг ранили украинского военного

18:56, 30 января 2020
Война
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Украинских защитников сегодня обстреляли четыре раза / Фото УНИАН

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем», - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое, применив гранатометы различных систем.

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Защитников Новотошковского, которое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды обстрелял из артсистем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы, отметили в штабе.

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