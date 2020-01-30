На Донбассе в четверг ранили украинского военного

В течение текущих суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В районе проведения операции Объединенных сил сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими соглашениями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем», - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое, применив гранатометы различных систем.

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Защитников Новотошковского, которое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды обстрелял из артсистем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы, отметили в штабе.