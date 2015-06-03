Ситуация в районе Марьинки и Красногоровки стабилизировалась – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"3 июня террористы продолжили обстрелы позиций украинских военных и населенных пунктов востока Украины. На Мариупольском направлении из 120-мм минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли Широкино. Правда, после 7 часов утра и до вечера здесь наступила тишина. На Артемовском утром в районе Луганского произошло боестолкновение, которое продолжалось почти два часа. Танк и минометы преступников били по Новгородскому и Широкой Ланке. Совсем тихо было только на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз Марьинки в больницы Днепропетровска доставили 12 раненых украинских военных

Отмечается, что настоящей эскалации конфликта террористы добивались на Донецком направлении.

"В течение всей ночи они из артиллерии и минометов запрещенных калибров обстреливали Пески, Опытное, шахту Бутовка, Водяное, Красногоровку, Невельское, Первомайское, Березовое, Гранитное, Авдеевку, Новогригорьевку. После 6 утра преступники активно применяли реактивные системы залпового огня по населенным пунктам Пески, Марьинка, Березовое, Невельское, Первомайское, и Водяное. В результате этих обстрелов Марьинка до сих пор охвачена пожарами. Российско-террористические наемники несколько раз делали попытки штурмовать наши позиции. И каждый раз получали достойный отпор. В настоящее время в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка ситуация стабилизировалась, украинские военные находятся на своих позициях. Над Марьинкой развевается государственный флаг Украины", - добавляет пресс-центр АТО.