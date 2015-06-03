Журналист сообщает о третьей волне штурма Марьинки боевиками, потери с нашей стороны растут

18:11, 03 июня 2015
Война
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Спецкорр ТСН Андрей Цаплиенко сообщает о том, что в Марьинке боевики снова пошли на штурм.

"В Марьинке боевики опять пошли в атаку. Третья за сутки. Похоже, не собираются останавливаться. Очень надеюсь, что это не то самое наступление, которым полгода пугали пессимисты", - сообщил в Фейсбук Цаплиенко. 

На уточняющий вопрос, откуда у него эта информация, Цаплиенко сообщил, что получил ее от бойцов ВСУ из Марьинки. 

В Марьинке боевики опять пошли в атаку. Третья за сутки. Похоже, не собираются останавливаться. Очень надеюсь, что это не то самое наступление, которым полгода пугали пессимисты.

Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Июнь 2015 г.

Позже Цаплиенко уточнил, что боевики атакуют слабые места нашей обороны. С нашей стороны есть потери.

Похоже, приказ наступать действительно был. Атакуют слабые места нашей обороны. Идет третья за сутки атака Марьинки. А ...

Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Июнь 2015 г.
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