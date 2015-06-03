Журналист сообщает о третьей волне штурма Марьинки боевиками, потери с нашей стороны растут

"В Марьинке боевики опять пошли в атаку. Третья за сутки. Похоже, не собираются останавливаться. Очень надеюсь, что это не то самое наступление, которым полгода пугали пессимисты", - сообщил в Фейсбук Цаплиенко.

На уточняющий вопрос, откуда у него эта информация, Цаплиенко сообщил, что получил ее от бойцов ВСУ из Марьинки.

В Марьинке боевики опять пошли в атаку. Третья за сутки. Похоже, не собираются останавливаться. Очень надеюсь, что это не то самое наступление, которым полгода пугали пессимисты. Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Июнь 2015 г.

Позже Цаплиенко уточнил, что боевики атакуют слабые места нашей обороны. С нашей стороны есть потери.