Журналист сообщает о третьей волне штурма Марьинки боевиками, потери с нашей стороны растут
Спецкорр ТСН Андрей Цаплиенко сообщает о том, что в Марьинке боевики снова пошли на штурм.
"В Марьинке боевики опять пошли в атаку. Третья за сутки. Похоже, не собираются останавливаться. Очень надеюсь, что это не то самое наступление, которым полгода пугали пессимисты", - сообщил в Фейсбук Цаплиенко.
На уточняющий вопрос, откуда у него эта информация, Цаплиенко сообщил, что получил ее от бойцов ВСУ из Марьинки.
В Марьинке боевики опять пошли в атаку. Третья за сутки. Похоже, не собираются останавливаться. Очень надеюсь, что это не то самое наступление, которым полгода пугали пессимисты.Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Июнь 2015 г.
Позже Цаплиенко уточнил, что боевики атакуют слабые места нашей обороны. С нашей стороны есть потери.
Похоже, приказ наступать действительно был. Атакуют слабые места нашей обороны. Идет третья за сутки атака Марьинки. А ...Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Июнь 2015 г.